Claudio Onofri, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento in casa Napoli ai microfoni di TMW Radio. Ecco quanto emerge dalle sue parole:

”Gli azzurri a centrocampo e in attacco sono coperti, però manca qualcosa. Infatti, se analizziamo le rose di Juve e Inter, emerge che sono più forti di quella del Napoli. Gattuso ogni tanto pare si blocchi, ma i risultati non sono così catastrofici come sembra. Io uno come Rino me lo terrei ben stretto”.