Torino-Fiorentina 1-1. I viola restano in 9

TORINO-FIORENTINA 1-1 – Succede di tutto allo stadio Grande Torino dove questa sera si sono affrontati Torino e Fiorentina. Si rende pericoloso il Torino al 39’ con la traversa di Zaza. Ad andare in vantaggio è la squadra ospite al 49’ con Vlahovic che insacca con freddezza glaciale il portiere. La rete viene annullata per fuorigioco dal VAR. Al 61’ Castrovilli viene espulso per intervento killer. Al 68’ i viola passano in vantaggio grazie a uno slalom in area di rigore di Ribery che si trova a tu per tu col portiere. Reazione nervosa al 72’ per Milenkovic che viene espulso. I viola restano in 9. Ne approfitta il Torino che a 2’ dal novantesimo pareggiano con Simone Verdi.