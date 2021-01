Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad “Hellas Live”, riguardo l’interesse del Napoli nei confronti del suo assistito: “Quanto si legge sui giornali è tutto inventato. La notizia che Zaccagni andrà a Napoli a giugno è priva di fondamento. I partenopei sono interessati al mio assistito, ma come lo sono tante altre squadre. Mattia, per ora, pensa solo a far bene contro il Verona”.