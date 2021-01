Marchetti: “Fiducia a Gattuso ma il rinnovo è congelato! Su Juric e Zaccagni dico questo”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul periodo del Napoli e sui possibili rinnovi di Gattuso ed alcuni calciatori. Queste le sue parole: “Non penso ci siano grosse novità da adesso alla chiusura del mercato. Il momento culminante è stato il tweet di De Laurentiis sulla piena fiducia in Gattuso. A mio avviso è stata una mossa assolutamente non banale ma che non ha risolto molto. Il rinnovo di Gattuso era più che pronto poi l’allenatore ha tergiversato e successivamente sono arrivate le sconfitte che hanno fatto discutere. Il contratto c’è ma al momento è congelato, di solito verso il mese di aprile si iniziano a tirare le somme ed a sondare il terreno per la prossima stagione.

Zaccagni e Juric piacciono molto al Napoli! Soprattutto il calciatore per il quale si è cercato di condurre un operazione in stile Rrahmani ma le parti si aggiorneranno direttamente nella prossima sessione di mercato. Hysaj e Maksimovic? La questione rinnovi nell’ultimo anno è molto intricata ma non solo in Italia anche in Europa. Molto spesso infatti le richiesta dei calciatori non sono eque alle valutazioni che fanno i club. Lo stesso discorso vale nel Napoli sia per Maksimovic che per Hysaj ma anche i rinnovi di Messi, Lautaro e Pellegrini, ad esempio, vanno avanti da più di un anno e mezzo“.