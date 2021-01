Gli azzurri sembrano non volersi fermare. Infatti su un’azione iniziata dal basso Zielinski ha sfiorato il gol. Su un cross di Insigne Politano fa la sponda sul polacco che incrocia, solamente un miracolo del portiere spezzino impedisce il gol. Da registrare un cartellino giallo per Lozano, il messicano è entrato in ritardo su un difensore della squadra ligure ed il cartellino era sacrosanto.