Gianni Di Marzio: “Il Napoli è smarrito, vi spiego cosa penso di Gattuso”

Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio del Napoli e in particolare del mister Gennaro Gattuso.

“Gattuso promosso o bocciato? Bocciato. La squadra è smarrita, senza identità, alcuni giocatori, come Insigne, sono andati in crisi. Devo dire però che vincendo il recupero di campionato contro la Juventus il Napoli sarebbe ancora in corsa. Il Verona mi ha impressionato”.

“Le colpe di Gattuso? Deve assumersi delle responsabilità, soprattutto se si ha un gruppo forte, deve prendere delle decisioni. Per me è in grado di farlo, l’anno scorso ha preso una squadra ammutinata e l’ha portata in alto. Ora, però, vedo confusione”.