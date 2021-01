Bargiggia – La responsabiulità della crisi del Napoli è colpa della società

Sul suo sito ufficiale, Paolo Bargiggia ha fatto il punto sulla situazione che sta attraversando il Napoli in questo momento.

L’opinionista ha dichiarato come la colpa non sia da dare solo a Gattuso ed all’area tecnica ma ci sia una grande colpa della società rappresentata da Aurelio De Laurentiis.

Secondo Bargiggia, il presidente del Napoli in questo momento non può stare in silenzio bensì deve prendere una posizione chiara, più la società starà in silenzio più la situazione andrà allo sbando. Se ci sono decisioni drastiche da prendere è giusto che vengano prese ma il presidente non può stare in silenzio, deve dimostrare sostegno alla squadra e prendere una posizione.