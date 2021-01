Insigne sogna i 100 gol in azzurro per dimenticare il rigore sbagliato

Dopo il rigore sbagliato in finale di Supercoppa, che sarebbe potuto valere il momentaneo il momentaneo 1-1, nella testa di Lorenzo Insigne un turbinio di emozioni l’ha fatta da padrone, condizionando per qualche giorno il capitano del Napoli. Messaggi d’affetto e di consolazione per il 24, che prima ha voluto smaltire da solo quanto accaduto, poi ha ritrovato Gattuso che lo ha rincuorato e confortato. Infatti Rino ha voluto consolare il suo capitano e ricordargli che la vita va avanti e che quest’oggi c’è una partita da giocare, e segnare il 100esimo gol con la maglia azzurra a Verona sarebbe il miglior modo per spazzare via cretiche e brutti pensieri.