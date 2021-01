Auriemma: “Mertens potrebbe giocare l’ultima mezz’ora di gara”

Il giornalista di Tuttosport, Raffaele Auriemma, ha parlato del possibile impiego di Dries Mertens contro il Verona sul giornale, sostenendo che è ormai quasi recuperato del tutto e nella gara di quest’oggi potrebbe entrare nell’ultima mezz’ora di gara per cercare di accumulare quanti più minuti possibili nelle gambe. Il belga potrebbe essere un’arma importante per gli azzurri, perchè non sarà facile segnare ai padroni di casa che, attualmente, sono la seconda migliore difesa del campionato dopo proprio quella dei partenopei, con 17 reti subite.