TuttoSport – La Juventus resta sulle tracce di Milik. Clausola sul ritorno a Napoli del polacco: I dettagli

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio al trasferimento di Arkadiusz Milik all’Olympique Marsiglia. Infatti, come riportato dal quotidiano, gli azzurri, per vendere Milik, non hanno imposto nessuna clausola su un ritorno in Italia del polacco. Infatti, Milik, potrebbe tornare anche a Napoli. Il polacco ritornerebbe nella città di Partenope nel caso in cui i francesi non si qualificassero alla prossima Champions League. Il Napoli per riprendersi Milik dovrebbe pagare poi 12 milioni. Come riporta il quotidiano la Juventus però non molla il polacco che rimane, per la società, un obiettivo per il futuro.