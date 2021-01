Verona-Napoli, probabili formazioni: riecco Meret. Spazio anche per Rrahmani ed Elmas

Domani il Napoli scenderà in campo al Bentegodi per sfidare l’Hellas Verona di Juric. Come ha scritto oggi La Gazzetta dello Sport, Gattuso è pronto a effettuare almeno 4 cambi rispetto alla finale di Supercoppa di mercoledì.

Qui Verona – Nonostante Juric abbia potuto preparare la partita in sette giorni – la «settimana ideale» – il Verona arriva con parecchi assenti alla sfida di domani. Il portiere sarà ovviamente Silvestri, in difesa Gunter guiderà il reparto, al suo fianco ci saranno Dawidowicz e Magnani. Miguel Veloso non è disponibile: al suo posto ci sarà Ilic, con al fianco Tameze. Sugli esterni confermati Faraoni e Dimarco, mentre i due trequartisti saranno Barak e Zaccagni. L’unica punta Kalinic.

Qui Napoli – Gattuso conferma il 4-2-3-1, e sceglie un cambio per reparto. In porta torna Meret, mentre in difesa c’è spazio per Rrahmani e Hysaj, insieme a Koulibaly e Di Lorenzo. Il centrocampo non si tocca, vista anche la scarsità di alternative: Demme e Bakayoko sono confermati. Davanti al duo, riposa Zielinski. Al suo posto ci sarà Elmas; confermato il tridente di mercoledì, con Insigne e Lozano ai lati di Petagna.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Elmas, Insigne; Petagna.