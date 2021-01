FOTO – Mertens, ennesima dichiarazione d’amore al Napoli: siparietto con Decibel Bellini sotto al post d’addio di Milik

Tempo di saluti per Arek Milik, che ha detto addio al Napoli direzione Marsiglia. Quattro anni e mezzo all’ombra del Vesuvio che difficilmente possono essere cancellati per l’attaccante polacco, che ha voluto ringraziare i tifosi partenopei per il sostegno mai mancato, soprattutto durante i due gravi infortuni subiti dal polacco, con un video-messaggio sui suoi profili social.

Il video, che ha visto milioni di condivisioni e messaggi di auguri da parte di tutti gli supporters in poche ore, si è rivelato essere lo scenario di un simpatico siparietto tra lo speaker dello stadio Diego Maradona, Decibel Bellini, grande amico di tutti i calciatori azzurri, e Dries Mertens, che non ha perso occasione di sottolineare il suo attaccamento a Napoli:

Al“Arriva per tutti il tempo dei saluti, buona fortuna amico…” dedicato a Milik, il folletto belga ha prontamente risposto all’amico speaker con un sibillino “Per tutti…?” con Decibel Bellini che però ha prontamente fatto gli scongiuri su un possibile addio di Mertens in futuro… L’ennesima dichiarazione d’amore di Ciro per la città che lo sostiene e dal quale non vuole più separarsi.