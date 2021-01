Ag. Insigne: “Siamo stanchi di tutto quello che si dice contro Lorenzo, adesso basta!

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Non sono state ore facili, adesso è tutto passato. Dobbiamo guardare avanti con ottimismo. Lorenzo è stato protagonista di questo campionato e zittirà qualche cretino che apre la bocca solo per fargli prendere aria. Parlo di Chiariello? Ho parlato stamattina con Lorenzo ma lui non è così. Anzi a volte Umberto è troppo pro-Insigne. Non pretendo che siano tutti filo-Lorenzo come Umberto, ma semplicemente pretendo rispetto! Credo che Antonio Corbo a volte debba imparare ad essere educato. Mi sono stancato di tacere e non far nomi. Tantissimi gol ha fatto Lorenzo alla Juventus, all’Inter in Champions? Perché parlare male di un ragazzo che ha pianto, tutti dovrebbero rifletterci su. E’ normale dire che Lorenzo è un campione, è anormale dire il contrario. Ho parlato in privato con Mimmo Malfitano e gli ho detto che sta esagerando a dire anche cose non vere. Perché quando ha affermato che c’era stato un incontro con il Napoli per un aumento, era tutto falso. Lo chiamai gli dissi di non dire cose sbagliate. Chiariello, fai bene a difenderli sul piano professionale, ma le loro parole sono offensive. Qua si parla dell’uomo. Quando dici che non è un giocatore che il Napoli pensa, perché ha sbagliato un calcio di rigore? Scherziamo? Dopo il Mondiale abbiamo attaccato così Roberto Baggio? Non diciamo stronzate”

Quando dite che Antonio Corbo ha scritto una cazzata e tu mi dici che è un grande giornalista, io continuo a ribadire il mio disappunto. Al Nord i giornalisti mi dicevano “Vincè tanto ormai si è capito che è così” parlare così di Lorenzo fa audience, fa qualche like in più, purtroppo. Abbiate rispetto dell’uomo. Dite che è scarso, ma abbiate rispetto per lui. Io so cosa prova quando sta con quella maglietta addosso. Voi siete i giornalisti e io sono il suo agente , per me è un fratello. Finché lo dice un tifoso lo posso anche accettare, ma quando ti rivolgi a un pubblico vasto devi prestare attenzione. Non ha personalità, ma stiamo scherzando?! Ma che dici!? Io, anche se molto anziano, non rispetterò l’uomo. La squadra è vicina a Lorenzo? E’ giusto così. Già avere il coraggio di tirare un rigore e poi sbagliarlo, è anche umano sbagliare. Io mi sono girato quando ha tirato il rigore parlando da tifoso. Nessuno può incolparlo. Se dici che non sa calciare i rigori, lo accetterei anche se la reputo una cazzata, tanto ne scrivete tante, ma poi sull’uomo no.

Insigne troppo umile verso Gattuso? Lui fa quello che gli chiede l’allenatore. Ho sentito anche Mancini e anche lui diceva che era devastante negli ultimi 30 metri. Ma questo non significa niente. È vero parte da dietro, ma ha fatto nove gol e sta disputando un grande campionato. Ragazzi ma che roba è!? Ho letto una frase che dice: se il napoletano è in difficoltà, la città si stringe intorno a lui, ma se tu sei in carrozza cercano di buttarti sotto. Ed è così, partendo dalla stampa! Io sono allibito. Se tu vai sul personale lo faccio anch’io. Non me ne frega delle querele! Non scrivete che ha chiesto un aumento d’ingaggio. Un sito napoletano fece addirittura un sondaggio. Perché questo?!”.