Gotti: “Sconfitta amara, ma non posso recriminare nulla”

Ai microfoni di Udinese Tv ha commentato l’amara sconfitta l’allenatore dei friulani, Luca Gotti. Qui le sue parole:

“Sono ancora una volta dispiaciuto per avere preso ancora una volta un gol al 90esimo, ma tutto sommato ai miei ragazzi non posso rimproverare molto, forse qualche errore individuale, come quello del rigore o la punizione alla fine: due ingenuità che ci hanno condizionati. Nonostante ciò però non posso dirmi arrabbiato o deluso, ma solo amareggiato dato che abbiamo giocato una partita di tutto rispetto contro un buon Napoli“.

Dopo una prestazione così, dove abbiamo creato tanto – contro una squadra come questa – è difficile dire qualcosa ai ragazzi. Non possiamo fare il passo più lungo della gamba, lo sappiamo, ma va detto che abbiamo avuto tantissimi infortuni. Perdiamo continuamente giocatori importanti e dobbiamo continuamente ritrovare gli equilibri per provare a compensare a queste assenze. Il nostro compito è quello di capire il perché di questi problemi e dove possiamo migliorare”.