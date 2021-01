L’Udinese, in questi giorni, vive una piccola crisi di inizio 2021, dato che in 3 partite ha realizzato solo 1 punto: anzi, se contiamo pure la sconfitta di fine 2020 contro il Benevento, l’Udinese vive una crisi nera.

La partita di oggi era un crocevia importante anche per la panchina di Gotti, a rischio esonero: ebbene, la sconfitta di oggi poteva essere la pietra tombale sull’esperienza di Gotti sulla panchina friulana.

Ma, nonostante la sconfitta, Gotti dovrebbe restare per via dell’ottima prestazione: questa conferma, però, è a tempo, dato che la squadra andrà in ritiro da martedì sera.