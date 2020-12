Bonucci: “Vincere l’unica cosa che conta…”

(ANSA) – TORINO, 20 DIC – “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”: la frase must della Juventus viene presa in prestito da Leonardo Bonucci, che sui social la utilizza per celebrare lo 0-4 di Parma. Una partita sempre speciale per Gigi Buffon: “Quanti bei ricordi in questo stadio – ha scritto su Instagram il portiere, ieri titolare – ottima prestazione e punti importanti raccolti”.

E c’è anche chi ha già nel mirino la Fiorentina, in programma martedì allo Stadium nell’ultima gara del 2020: “Volevamo questa vittoria e l’abbiamo ottenuta con una grande prestazione. Ora chiudiamo l’anno al meglio” il pensiero di Danilo; “Oggi grande partita, chiudiamo il 2020 con tre in più” il commento di McKennie. (ANSA).