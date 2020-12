FOCUS – Inter-Napoli: dove vederla e probabili fomazioni

Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro si giocherà alle 20:45 il big match fra Inter e Napoli. Gli azzurri per scippare il secondo posto ai nerazzurri, che dal canto loro sono chiamati a difenderlo con le unghie e con i denti. Gattuso contro Conte, due allenatori dal grande temperamento che da sempre di questo ne fanno il loro punto di forza. Questa sera quindi si preannuncia una partita scoppiettante su ritmi altissimi.

L’ultima vittoria del Napoli fuori casa contro l’Inter in Serie A risale al 30 aprile 2017, la partita finì 0-1, a sancire la vittoria un gol di Callejon favorito da un errore di Nagatoml. L’ultimo pareggio del Napoli fuori casa contro l’Inter in Serie A risale all’11 marzo 2018. 0-0. L’ultima sconfitta del Napoli fuori casa contro l’Inter in Serie A è datata 28 luglio 2020 con l’Inter di Conte che grazie al solito Lukaku riuscì a farne 2 al Napoli.

Dove vederla:

Probabili formazioni:

La partita sarà disponibile su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Inoltre sarà anche disponibile in streaming su Sky go con un abbonamento calcio e sport; e su Now Tv con un abbonamento calcio.

Probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Martinez. All. Conte.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.