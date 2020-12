Christian Eriksen è scontento e chiederà la cessione nella finestra di mercato invernale.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il danese chiederà di andare via già da gennaio: il centrocampista ex Tottenham è poco impiegato da Antonio Conte e le sue prestazioni non sono mai state soddisfacenti.

Si valuta sia una cessione definitiva che uno scambio alla pari.