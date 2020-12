Il Napoli recupera definitivamente due calciatori che erano fuori da diverso tempo. Come annunciato dall’edizione odierna di Repubblica, Hysaj e Rrhamani sono entrambi recuperati dal Covid e potranno essere convocati. Dovranno recuperare la forma dopo qualche settimana di stop.

Non ci sono buonissime positive, invece, relative all’infortunio di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano ce la metterà tutta per rientrare in campo nel match contro la Lazio fissato per il 20 dicembre, ma anche in questo caso non c’è nessuna garanzia a tal proposito.