Addio Rossi, il ricordo di Pizzul: “Inventò un nuovo tipo di attaccante, gli ho parlato qualche settimana fa..”

Alla tragica notizia della scomparsa di Paolo Rossi sono seguiti migliaia di messaggi di cordoglio. In particolare, ecco quelli dello storico telecronista della Nazionale Italiana Bruno Pizzul che, a Radio Punto Nuovo, racconta:

“La notizia della sua scomparsa mi ha completamente sorpreso, non abbiamo finito di piangere Maradona ed ecco un’altra brutta novità.

Ci avevo parlato qualche settimana fa, sapevo non stesse bene ma non ci aspettavamo questa tragica notizia”.

“Si distingueva per l’istinto: in quel periodo gli attaccanti erano dei granatieri: forti fisicamente e di presenza, lui era piccolo ma sempre più veloce, sempre in anticipo sulle difese”.