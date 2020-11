Si è concluso da poco il primo tempo di Benevento–Spezia. La sfida, iniziata con 5 minuti di ritardo per problemi di comunicazione tra arbitro e VAR, vede momentaneamente in vantaggio gli ospiti grazie alla rete di Tommaso Pobega al 29′. Ma i campani non si lasceranno battere facilmente, perchè una prima reazione c’è già stata. Pochi minuti dopo il gol è arrivato un palo colpito da Lapadula e un destro da fuori di Sau che ha impegnato il portiere dei liguri, Provedel.