Poche ore fa Gennaro Gattuso ed Eljif Elmas hanno parlato in conferenza stampa in vista di Rijeka-Napoli in programma domani. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista macedone:

“Sono pronto per scendere in campo, ma sarà il mister a decidere. Il Covid mi ha fatto restare inattivo per vari giorni, ma mi è servito per recuperare. Ora si vedrà al mio ritorno sul terreno di gioco…”.