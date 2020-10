FOCUS – Real Sociedad-Napoli: Dove vederla e probabili formazioni

All’Estadio Municipal di Anoeta alle ore 21:00 andrà in scena Real Sociedad-Napoli. Una partita per mille versi complessa, difficile e che per gli uomini di Gattuso sarà uno sparti acque per una stagione ancora con qualche punto interrogativo. Infatti se in campionato abbiamo visto un Napoli sfavillante, con fame di gol e un meccanismo apparentemente perfetto, in Europa League ciò non si è visto. Una metamorfosi totale, la squadra non gira e l’impressione guardandola è quello che sia retrocessa ad uno stadio pregresso, che pian piano sembrava superato, e che in Europa è tornato riportando poca cinicità e nervosismo.

Le due squadre arrivano al match entrambe con una vittoria nell’ultimo turno in campionato. I bianco blu hanno vinto contro l’Huesca, per 4-1, ma nelle 5 partite precedenti fra campionato ed Europa League il bilancio è piuttosto positivo. Infatti sono ben 3 lo partite vinte, con Elche, Huesca e Rijeka, una sola partita pareggiata contro il Real Madrid e una sconfitta per 1-0 contro il Valencia. Per il Napoli bottino meno ricco ma comunque sostanzioso. Infatti nelle 5 gare fra campionato ed Europa League il bottino è di 3 vittorie contro Genoa, Atalanta e Benevento e 2 sconfitte contro la Juventus (in attesa ancora di ricorso) e con l’Az Alkmaar.

Dove vedere la partita:

La partita sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Inoltre sarà anche disponibile in streaming su Sky go con un abbonamento calcio e sport; e su Now Tv con un abbonamento calcio.

Probabili formazioni:

Real Sociedad (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Ander Guevara; Portu, David Silva, Mikel Merino, Oyarzabal; Willian José

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka (ballottagio con Fabian Ruiz), Insigne; Petagna.