Gattuso: «Voglio restare a Napoli, è il mio desiderio. De Laurentiis? Un accordo si troverà»

Ieri, l’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato a Sky Sport della partita di stasera contro la Real Sociedad e di vari altri temi. Tra cui, il suo rinnovo con la società, che sembra viaggiare spedito.

Queste le parole di Gattuso sulla situazione clausole, penali e rinnovo:

“Anche se sono qui solo da quasi un anno si è creato un bel rapporto. Non solo con il presidente, ma con tutti. L’unica cosa che non voglio fare è litigare con De Laurentiis o con persone che mi hanno aiutato nella quotidianità. Io sto bene a Napoli e voglio rimanere qua. Però credo che la soluzione si troverà. Il presidente, Giuntoli e Chiavelli sanno che è un qualcosa (la clausola, ndr) che non mi piace, ma una soluzione si troverà”.