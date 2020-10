La Lazio è in partenza per il Belgio, per affrontare il Club Brugge in Champions League. A causa di un sospetto focolaio nella rosa biancoceleste, la lista dei convocati è composta da 18 giocatori di cui 6 aggregati dalla primavera. Di seguito, i convocati:

Reina, Alia, Minkovic, Marusic, Acerbi, Muriqi, Correa, Patric, Caicedo, Parolo, Akpa Akpro, Fares, Hoedt, Furlanetto, Franco, Bertini, Pica, Czyz.