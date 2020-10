Insigne, il fratello Antonio: “Domenica entusiasmante, siamo tutti felici. Ecco cosa ha fatto Lorenzo fino a tarda sera”

Un altro dei fratelli Insigne, Antonio, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport 24 come ha vissuto la speciale partita tra Benevento e Napoli.

“Ieri è stata una domenica che non dimenticheremo mai, quelle che sognavamo da bambini. Ieri siamo stati tutti insieme e Lorenzo ha preso in giro Roberto fino a tarda sera! Diceva che col suo gol di sinistro aveva messo le cose in chiaro su chi fosse il più grande”.

“A casa abbiamo esultato tre volte, una per il Benevento e due per il Napoli. Essendo tifosi degli azzurri poi la gioia è stata ancora più grande perché erano punti fondamentali. Nostro fratello Marco aveva Lorenzo e Roberto al fantacalcio, quindi era contento anche per questo +6″.