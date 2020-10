De Magistris attacca De Luca: “Faccia più fatti e meno show”

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha attaccato duramente il presidente della regione Vincenzo De Luca a Radio Capital:

“Nulla di personale contro De Luca. Il problema è puramente politico in quanto i suoi show nelle dirette Facebook non aiutano la sanità pubblica, anzi lo rendono soltanto uno sceriffo. I miei complimenti durante il lockdown erano esclusivamente per medici, infermieri e i cittadini della nostra bellissima regione, che sono andati oltre le loro possibilità, facendo dei veri e propri miracoli a causa del fatto che la sanità pubblica è precaria da anni”.