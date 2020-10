Il giornalista Antonio Corbo, nel suo consueto editoriale per Repubblica, si è soffermato particolarmente sulle parole di De Luca contro il presidente della Juventus Andrea Agnelli:

“Chi sosteneva che la non partenza del Napoli per Torino sia stata una “genialata” di ADL e De Luca ora può avere maggiori conferme. Esprimere opinioni è lecito, come ha fatto De Luca no: ha soltanto alimentato i sospetti che c’erano riguardo al suo “zampino” sul blocco della partenza del Napoli”.