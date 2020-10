Ciro Venerato, giornalista Rai, ha svelato un interessante retroscena sull’acquisto di Tiemouè Bakayoko da parte del Napoli. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss:

“Negli ultimi giorni di calciomercato l’Inter si era fatta avanti per Bakayoko, ma poi ha deciso di tenere Nainggolan. Anche l’Hertha Berlino ci aveva provato ma invano. A settembre c’era stata una telefonata tra Gattuso e il calciatore, con il tecnico azzurro che aveva ribadito la volontà di acquistare il calciatore in caso di permanenza di Koulibaly, in caso contrario il Napoli avrebbe preso Veretout. Il centrocampista gli ha risposto che aspettava una chiamata del Milan, altrimenti avrebbe raggiunto Ringhio”.