Dopo essere stato accostato per gran parte dell’estate al Napoli, Sokratis Papastathopoulos è stato escluso dalla lista UEFA dell’Arsenal. Il difensore greco sarebbe dovuto essere il sostituto di Kalidou Koulibaly in caso di cessione del senegalese, ma a quanto pare non è molto gradito dal suo allenatore Mikel Arteta, che ha deciso di escluderlo dalle competizioni europee.