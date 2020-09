Come sempre fa discutere la moviola. Al termine delle partite di ogni turno di Serie A, siamo ormai abituati a discorsi legati alla moviola e all’uso del VAR. L’episodio più eclatante di questa prima giornata di Serie A è accaduto in Juventus-Sampdoria. Nella fattispecie l’episodio incriminato è il presunto tocco di mano di Bonucci nella propria area di rigore, non fischiato ne dell’arbitro in campo (Piccinini) e al Var (Calvarese), non assegnando quindi un rigore in favore dei ‘Doriani’.