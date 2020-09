Con il ritorno della Serie A ritorna anche Sky Calcio Club. Il salottino sportivo dell’emittente torna a farci compagnia nei post partita della domenica, con Fabio Caressa e i suoi ospiti. Tra i tanti argomenti quello relativo al modulo del Napoli e della relativa punta, soprattutto in termini di classifica. Qui i commenti:

Apre Fabio Caressa: “Oggi ha giocato anche il Napoli, che nel secondo tempo mi è piaciuto di più. Molto più aggressivo e cinico sotto porta rispetto al primo tempo; merito sicuramente del modulo ma anche degli interpreti, possono essere l’anti-Juve?” Interviene, l’ex difensore e bandiera dell’Inter, Beppe Bergomi:” Sia il Napoli che la Juventus mi sembrano molto elastiche e alla fine sarà questa la loro chiave. Per ora non si affidano a delle certezze, quali possono essere dei moduli o alcuni interpreti, ma la loro versatilità li potrà aiutare.” Nel mezzo però c’è anche l’analisi tattica di alcune giocate del Napoli, in particolare il gol di Mertens e l’azione che ha portato allo scambio Osimhen-Insigne con la conclusione che si è stampata sul palo. Durante l’analisi emerge il numero di attaccanti coinvolte nel secondo tempo, merito soprattutto del nuovo modulo, che sembra non dispiacere agli opinionisti dell’emittente satellitare.