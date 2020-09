Gazzetta dello Sport – Rizzoli: “Meno rigori leggeri, se il braccio non poteva essere più ritratto non deve essere punibile”

Meno rigori leggeri. Questa è la direttiva del designatore arbitrale Nicola Rizzoli che ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Premesso, sì, ci sono rigori concessi che sono troppo leggeri. C’è contatto e contatto, soprattutto nel calcio, che è fatto di contatto. Sono situazioni da valutare sul campo, però non possiamo togliere al difensore la possibilità di fare un movimento istintivo: se il braccio non poteva essere più ritratto non deve essere punibile. L’obiettivo è permettere ai difensori di non giocare come i pinguini”.