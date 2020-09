Il mercato in uscita del Napoli prosegue. Dopo le cessioni di Allan e Callejon – e quella quasi fatta di Milik –, Giuntoli deve piazzare i gli esuberi rimanenti.

Secondo Il Mattino, i calciatori in uscita sono quattro:

“In uscita ci sono Llorente (la maglia numero 9 è passata ufficialmente a Osimhen), Younes, Ounas e Malcuit. Per il centravanti spagnolo si sono prospettate diverse soluzioni sia in Italia che all’estero, in maniera particolare nella Liga (potrebbe muoversi la Real Sociedad) ma anche in Premier League”.