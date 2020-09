Era il 18 settembre 2011 quando il Napoli di Mazzarri asfaltava per tre ad uno il Milan allenato da Max Allegri.

A ricordarcelo è il profilo ufficiale della S.S.C. Napoli che, come consueto, pubblica il suo ‘on this day’, rievocando la splendida rete di Cavani, sotto il quale spunta subito il commento di…Ezequiel Lavezzi: “Tiralo fuori, è bucato“.

Di seguito il video con annesso commento social del ‘Pocho’, nonchè i ventidue che scesero in campo quel giorno:

Napoli-Milan 3-1

Napoli (3-4-2-1): De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Aronica; Maggio, Inler, Gargano, Dossena (78′ Zuniga); Hamsik (65′ Dzemaili), Lavezzi (dall’82’ Pandev); Cavani. All.: Mazzarri.



Milan (4-3-1-2): Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Bonera (66′ Antonini); Nocerino, van Bommel (66′ Emanuelson), Aquilani (77′ El Shaarawy); Seedorf; Pato, Cassano. All.: Allegri.