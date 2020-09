Diverse ipotesi di modulo e schieramento sono attualmente sulla scrivania di Rino Gattuso, chiamato a scegliere presumibilmente solo uno tra Mertens ed Osimhen per la trasferta di domenica a casa del Parma.



Importanti novità a riguardo arrivano tuttavia da Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport che in questi istanti si è collegato da Castel Volturno:

“L’opzione dal primo minuto sembra essere il 4-3-3 ma con il più esperto e maturo Mertens, assistito da Insigne e Politano.

Non si ha ancora una certezza nè sul modulo nè sullo schieramento, ma al momento da Castel Volturno filtra maggiore propensione per il belga titolare pronto ad alternarsi a partita in corso con Victor Osimhen”.

“Koulibaly in campo un segnale? Non mi sbilancerei, manca ancora molto tempo prima che chiuda il mercato, non è detto che la sua titolarità scacci l’ipotesi di una sua cessione.

Più che altro, a mio avviso, è verosimile che essendoci un contratto ed essendo il senegalese un professionista esemplare, giocherà quanto più possibile a prescindere dalla sua destinazione finale”.