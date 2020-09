Come già ufficializzato pochi minuti fa (leggi qui), il Napoli non disputerà l’amichevole programmata contro lo Sporting Lisbona a causa della positività di tre giocatori del team lusitano. Secondo il quotidiano locale O Jogo, a prendere la decisione di non disputare più il match è stato il Napoli che non ha voluto correre rischi ed ha voluto evitare che alcuni calciatori potesse essere contagiati a meno di una settimana dalla ripresa del campionato.