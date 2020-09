A causa della positività di tre giocatori dello Sporting Lisbona, il Napoli ha deciso di non disputare l’amichevole contro i lusitani. Dunque la società ha deciso di rientrare già questa sera in Italia per poter tornare a prendere gli allenamenti a Castel Volturno. In definitiva la spedizione della squadra campana in terra iberica è stata utile per completare un solo allenamento.