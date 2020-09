Nations League, i risultati degli azzurri: espulso Hysaj, pari per Lobotka

Oltre a Di Lorenzo, Insigne e Meret, in campo, questa sera, anche l’Albania di Hysaj, la Polonia di Milik e Zielinski e la Slovacchia di Lobotka.

Le note della SSC Napoli.

ALBANIA – “Elseid Hysaj impegnato con la Nazionale. Il difensore del Napoli in campo nell’incontro di Uefa Nations League Albania-Lituania terminato 0-1. Hysaj ha giocato per 89 minuti ed è uscito per espulsione”.

POLONIA – “Arek Milik e Piotr Zielinski in campo con la Nazionale. I due calciatori del Napoli impegnati nel match di Uefa Nations League Bosnia-Polonia terminato col successo polacco per 2-1. Milik ha disputato tutta la gara. Zielinski ha giocato 85 minuti”.

SLOVACCHIA – “Stanislav Lobotka di scena con la Nazionale. Il centrocampista del Napoli in campo nella gara di Uefa Nations League Israele-Slovacchia terminata 1-1. Lobotka ha giocato l’intero match”.