L’Italia di Roberto Mancini vince di misura in Olanda e si porta al primo posto nel girone. A decidere la vittoria azzurra un gol di Barella, in un match gestito, per lunghi tratti, dagli azzurri.

GOL BARELLA – Immobile in area si libera e crossa forte sul secondo palo, la mezzala dell’Inter stacca piú in alto di Aké e insacca di testa

Lorenzo Insigne in campo fino al 90′, sostituito poi da Federico Chiesa. Panchina per Giovanni Di Lorenzo.