Italia, Zaniolo lascia il campo per infortunio: gli aggiornamenti

Durante il match della nazionale, Nicolò Zaniolo ha lasciato il campo, per infortunio. Questi gli aggiornamenti di Tuttosport:

“Con l’Italia in vantaggio sull’Olanda per 1-0 al termine del primo tempo, grazie alla rete di Barella, a preoccupare Mancini, e Fonseca, sono le condizioni di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma ha lasciato il campo a Kean nel match di Nations Leagueper un problema al ginocchio dopo uno scontro di gioco con Van de Beek avvenuto al minuto 40. Saranno da verificare le condizioni nelle prossime ore visto che il ginocchio interessato potrebbe essere il destro, lo stesso che aveva subito l’operazione dopo la rottura del crociato in Roma-Juve della scorsa stagione”.