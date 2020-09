Tuttomercatoweb – La Juventus sogna il colpo in attacco: le ultime sull’affare Suarez

Nonostante la permanenza di Messi in terra blaugrana, la rivoluzione in casa Barcellona si farà. Sono tanti i nomi dei top player che partiranno: Rakitic, Jordi Alba, Sergi Roberto, Luis Suarez sono solo alcuni dei fuoriclasse che cambieranno casa in questa sessione di mercato. Proprio l’ultimo citato, potrebbe accasarsi alla Juventus poiché stando alle indiscrezioni di Tuttomercatoweb bisognerebbe trovare esclusivamente l’accordo con il giocatore che chiede un biennale a 10 milioni di euro l’anno e pare che la Vecchia Signora sia disposta ad accontentare le richiese dell’uruguaiano.

Dalla Spagna fanno sapere che la società blaugrana non opporrà resistenza per la partenza dell’ex Liverpool poiché basterà solo un piccolo indennizzo per liberarlo però l’ostacolo principale è rappresentato dal fatto che la punta della società spagnola non ha passaporto e la società bianconera non ha la possibilità di inserire in rosa un altro extra-comunitario.