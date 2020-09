Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto Francesco Acerbi. Il difensore impegnato con la Nazionale, è intervenuto su alcune dichiarazioni – per altro false – circolate negli ultimi giorni su diversi quotidiani. Qui le sue parole:

“In questi giorni ho letto alcune cose che non corrispondono alla realtà, sia sia in relazione all’offerta recapitatami dalla Lazio in relazione al rinnovo che alle cifre stesse. Io credo che certi argomenti vadano affrontati nelle sedi opportune, e non sui giornali. Da quando sono in bianco celeste credo di aver portato sempre rispetto alla società, e mi aspetto almeno che certi argomenti vengano affrontati nelle sedi opportune. Mi ha infastidito e se è questo l’atteggiamento che hanno e si continuerà su questa linea, probabilmente il rinnovo non sarà più nella mia testa.”