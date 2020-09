Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, ha rilasciato un’intervista in radio in cui ha parlato del possibile futuro di Alex Meret:

“Allan è ormai andato all’Everton e credo che sia un lieto fine per un calciatore che ha lasciato un grosso segno in maglia azzurra. Meret all’Inter? Non capisco come si possa dire che ha già chiuso con i nerazzurri”.