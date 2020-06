Marco Borriello, napoletano ma ex Juvetuns, in vista della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus ha rilasciato a Tuttosport alcune dichiarazioni toccando anche voci di mercato:

“Milik è un nove completo e, non avesse subito quei brutti infortuni, sarebbe uno dei più forti con Higuain e Dzeko. Arek non è solo un uomo da area di rigore, è uno dei centravanti che segna maggiormente anche con tiri da fuori. Per CR7 potrebbe essere un po’ quello che è stato Benzema ai tempi del Real Madrid. Però… fidatevi di me, questi discorsi di mercato in campo non esistono. Adesso Milik pensa solo al Napoli. CR7 attaccante centrale? È un fenomeno, ma non un 9 puro. Al centro si prendono molte botte, non so se piacerebbe a Cristiano. Lui è devastante se parte largo, seguendo il proprio istinto, senza compiti. CR7 è un opportunista, una vipera”.