Udinese, amichevole col Brescia prima del campionato: i dettagli

(ANSA) – UDINE, 13 GIU – L’Udinese Calcio ha annunciato la data della sua unica amichevole ufficiale prima della ripartenza del campionato: l’avversario sarà il Brescia, impegnato nella medesima lotta salvezza che coinvolge anche i friulani. Il match è in programma mercoledì 17 giugno alle 18.30 e si disputerà alla Dacia Arena.

La gara si svolgerà a porte chiuse e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Udinese TV, canale 110 del digitale terrestre in FVG e Veneto e visibile in streaming sul sito www.udinese.tv. Le due compagini si erano affrontate in campionato soltanto dieci giorni prima che venissero accertati i primi casi di Coronavirus in Italia, che hanno poi portato alla sospensione del torneo per quasi tre mesi. (ANSA).