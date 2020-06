Intervistato da Repubblica Napoli, Salvatore Bagni, ex calciatore di Napoli e Inter che stasera si sfideranno al San Paolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra azzurra. Queste le sue parole:

Su Napoli-Inter “Penso sia impossibile pronosticare un risultato, in quanto non siamo a conoscenza delle condizioni atletiche delle due squadre. Sarà avvantaggiato chi ha rispettato le indicazioni del proprio staff durante la preparazione”.

Su Mertens “Sono davvero felice che Mertens resti a Napoli. La sua storia d’amore con la squadra era destinata a proseguire”.

Su Callejon “Spero rimanga anche lo spagnolo, perchè può ancora essere decisivo in maglia azzurra”.

Su Lozano “Giocare in una squadra come il Napoli non è mai facile e Lozano ne è la dimostrazione. Nonostante tutto, io l’ho sempre apprezzato”.

Su Gattuso “Gennaro è un grande allenatore. È stato bravissimo a risollevare la squadra da un momento complicato. Dopo la partita disastrosa contro la Fiorentina, ha ottenuto risultati importanti”.

Sugli obiettivi “Il Napoli ha due obiettivi, la Coppa Italia e la Champions League. Sì, perchè all’andata ha fatto vedere di essere superiore, il Barcellona quest’anno non è mai stato imbattibile. Se il ritorno si fosse giocato subito, gli azzurri avrebbero avuto diverse possibilità di passare il turno. Adesso spero soltanto che la sfida di ritorno si giochi a porte chiuse“.