Napoli, attenzione ai cartellini: i diffidati di stasera

Ormai ci siamo, mancano poche ore a Napoli-Inter. La partita di stasera deciderà chi sarà l’avversaria della Juventus nella finale della Coppa Italia 2019/2020.

I dubbi di formazione per Gennaro Gattuso non sono molti, ma c’è un grande rischio a cui sta andando incontro il Napoli: quello dei diffidati. Infatti, in caso di cartellino giallo, salterebbero la finale Ospina, Fabian Ruiz, Mario Rui e Manolas, con quest’ultimo che però può stare tranquillo in quanto, causa infortunio, non prenderà parte al match di stasera.