L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, ha parlato del futuro di Alex Meret ai microfoni di Canale 8, nel corso della trasmissione Linea Calcio.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Meret è tra i migliori portieri italiani. Gattuso ha scelto Ospina per l’esperienza ma non è detto che Meret debba andare via. Al momento c’è un progetto attorno al calciatore. Il Napoli vuole tenerlo. Sepe? C’era questa possibilità, ma non possono giocare tutti. Parliamo di un ottimo portiere”.