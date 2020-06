Il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora ha annunciato ufficialmente le date in cui si svolgeranno semifinali e finali di Coppa Italia sul suo profilo Facebook. Queste le sue parole: “La proposta che avevo fatto di riprendere subito con la Coppa Italia è stata accolta ufficialmente. Le date, sono state ulteriormente anticipate per permettere un calendario più fitto nella seconda parte. Le semifinali verranno giocate il 12 (Juventus-Milan) e il 13 giugno (Napoli-Inter) mentre la finale verrà disputata il 17. Tutti i match saranno inoltre trasmessi in chiaro sui canali Rai“.